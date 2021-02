Uruguay-Paraguay: incontro Lacalle Pou-Abdo Benitez, focus su infrastrutture e Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uruguaiano, insieme a quello brasiliano, si è posto come obiettivo quello di riformare infatti il trattato costitutivo di Asuncion che stabilisce nel suo articolo 1 l'obbligo di adottare "una tariffa esterna comune, l'adozione di una politica commerciale comune nei confronti di Stati terzi o raggruppamenti di Stati e il coordinamento delle posizioni in materia economica e commerciale nei fori regionali e internazionali". Lacalle Pou insieme a Jair Bolsonaro e Abdo Benitez, propone di flessibilizzare questa norma e introdurre la possibilità di stringere accordi commerciali bilaterali con paesi terzi. Il governo argentino di Alberto Fernandez, che detiene in questo semestre la presidenza pro-tempore del blocco, è l'unico invece ad aver manifestato riserve in questo momento cercando di ritardare una riforma che appare inesorabile. Il timore dell'Argentina, paese che attraversa una profonda crisi finanziaria, è quello di non poter accedere alle risorse necessarie per adeguare la sua struttura produttiva in modo da competere sul mercato globale. (segue) (Abu)