Uruguay-Paraguay: incontro Lacalle Pou-Abdo Benitez, focus su infrastrutture e Mercosur (3)

- Proprio questo punto era stata al centro del colloquio tenuto il 3 febbraio a Brasilia tra i presidenti di Uruguay e Brasile. "Il Mercosur compie 30 anni, bisogna rivederlo è riformarlo, il prossimo passo è la flessibilizzazione", aveva dichiarato in quell'occasione il capo di Stato uruguaiano. "Torno in Uruguay molto soddisfatto perché abbiamo riscontrato coincidenze su questioni e percorsi che fanno bene alla regione e rafforzano tanto il Brasile come l'Uruguay sia in termini di libertà che di prosperità", ha aggiunto. Nel corso di quella riunione inoltre, i due capi di Stato avevano concordato sulla necessità di promuovere una riunione dei capi di Stato del blocco entro la fine di marzo, "possibilmente" in Brasile. Secondo le ultime indiscrezioni il vertice del Mercosur potrebbe tenersi nella cittadina brasiliana di Foz do Iguazù, nella denominata Triple Frontera tra Brasile, Argentina e Paraguay, il 26 di marzo, anniversario dei 30 anni della nascita del blocco. (Abu)