- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della sua replica al Senato, ha chiarito: sostenere il turismo "non vuol dire buttare via i soldi perché quei soldi tornano indietro". Servono dunque "misure che consentano alle imprese di non fallire", ha aggiunto ricordando che se fallissero " si perderebbe un capitale, anche umano". (Rin)