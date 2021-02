Governo: Unterberger (Autonomie), Draghi imponga stile asciutto a politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza le riforme "gli aiuti europei non basteranno a rimettere in piedi l'Italia". Lo ha detto la senatrice Julia Unterberger, del gruppo delle Autonomie, intervenendo nell'Aula del Senato durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi. "Le auguro di riuscire a imporre il suo stile asciutto ed essenziale alla politica italiana, abituata a sprecare le sue energie in grandi maratone retoriche", ha aggiunto annunciando il suo voto favorevole. (Rin)