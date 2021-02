Tensioni al confine tra Sudan e Etiopia, Khartum richiama l'ambasciatore ad Addis Abeba "per consultazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudan ha richiamato il suo ambasciatore in Etiopia nel mezzo delle tensioni diplomatiche legate alla disputa territoriale sul confine fra i due Paesi. Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri di Khartum, Mansour Boulad, precisando che il diplomatico tornerà al suo posto dopo il "completamento delle consultazioni". La mossa di Khartum arriva in mezzo alle crescenti tensioni con Addis Abeba sulla regione di confine di al Fashaqa, dal 1995 sotto il controllo della milizia amhara Shifta, “tollerata” dal governo etiope, e dove i contadini etiopi coltivano terreni fertili rivendicati dal Sudan. Le tensioni hanno conosciuto un'escalation negli ultimi mesi, in particolare dopo il lancio dell'offensiva delle forze federali etiopi nella regione del Tigrè, situata al confine con il Sudan, con i due Paesi che si sono scambiati accuse reciproche in merito a presunte aggressioni. Domenica scorsa Khartum ha accusato Addis Abeba di aver permesso alle sue truppe di entrare nel territorio sudanese attraverso quello che è stato definito un atto di "aggressione". In precedenza, il mese scorso le autorità di Addis Abeba avevano accusato le forze sudanesi di essersi spinte ulteriormente all'interno della regione di confine. In seguito alle tensioni, alla fine di gennaio Khartum ha vietato agli aerei di sorvolare l'area di al Fashaqa dopo aver denunciato che un aereo militare etiope è entrato nel suo spazio aereo, affermazione negata da Addis Abeba.L'area di al Fashaqa, adiacente alla regione etiope dell'Amhara, è al centro di una disputa decennale fra Etiopia e Sudan. Al Fashaqa fa parte dello Stato sudanese di Gedaref ed è attraversato dal fiume Basalam, che hanno reso fertili fino a 600 mila acri di campi: negli anni gli agricoltori etiopi si sono infiltrati per lavorare la terra, scatenando ripetuti appelli dalle forze sudanesi a delimitare i confini della regione. A rendere più rigida la posizione sudanese è stato in particolare un episodio, nel quale le milizie etiopi si sono spinte a posizionare segni di confine fino a 1.500 acri sui terreni agricoli della zona. Nel 1995 un accordo tra i due Paesi ha sancito che l'area di confine sarebbe stata libera da eserciti ufficiali: da quel momento il controllo della zona è passato per il lato sudanese alle Brigate di difesa popolare, per quello etiope alle milizie Shifta. La questione di al Fashaqa si inserisce a sua volta nel contesto della crisi nel Tigrè: nelle scorse settimane una commissione parlamentare dell’Etiopia ha esplicitamente accusato l'esercito sudanese di appoggiare le milizie del Tigrè, i cui leader potrebbero trovare riparo in Sudan ed essere sfruttati come “merce di scambio” dalle autorità di Khartum nelle trattative con Addis Abeba. (Res)