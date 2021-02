Governo: Ciriani (Fd’I), no a fiducia, nessuna risposta a nostre istanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Fratelli d’Italia "non voterà la fiducia al governo e lo farà in maniera ancora più convinta dopo le sue comunicazioni e la replica". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d’Italia, Luca Siriani, nel corso delle dichiarazioni di voto al Senato sulla fiducia al governo Draghi. “Non abbiamo avuto alcuna risposta” sui temi sollevati “come la flat tax, le migrazioni o dei ristori. La nostra non è una scelta per ripicca ma il contrario: noi scegliamo la strada più difficile ed infatti la percorriamo da soli. E’ la strada della coerenza”, ha concluso. (Rin)