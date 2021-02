© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia a Draghi, ha annunciato: il gruppo “sosterrà, e darà la fiducia al governo, non solo per senso di responsabilità ma perché portiamo dentro questa maggioranza la sfida per il cambiamento, per l’Italia che vogliamo costruire”. (Rin)