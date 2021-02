Difesa: Guerini partecipa a ministeriale Nato, Alleanza affronti le sfide globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione, dal ministro Guerini è giunto poi il richiamo ad una maggiore attenzione al “Fianco Sud” dell’Alleanza, “area pervasa da forte instabilità con implicazioni dirette nel campo della sicurezza e della Difesa e nella quale trova ampio spazio di manovra il terrorismo internazionale”. “Quanto emerge nel Nato 2030 conferma l’approccio già definito con il ‘Framework for the South’ approvato nel 2015” - ha aggiunto Guerini. “Ritengo ora essenziali decisioni comuni che rendano operativo questo approccio, in particolare nello sviluppo della pianificazione avanzata a Sud e nella capacità di stabilizzazione di Paesi a rischio”. Nel suo intervento il ministro Guerini ha poi sottolineato la fondamentale importanza di guardare con attenzione ad ogni forma di minaccia diretta o indiretta alla nostra sicurezza. In rilievo la pandemia che stiamo attraversando, con associata emergenza sanitaria che ha visto in prima linea l’impegno delle Forze Armate: “È stato un test straordinario della nostra solidarietà e per le grandi capacità dimostrate dalle nostre Forze armate. Al contempo ci ha mostrato alcune debolezze nostre e delle nostre organizzazioni. Dobbiamo anticipare le nuove sfide trasversali e fare in modo che nuove minacce o crisi di questo tipo non mettano in pericolo la nostra sicurezza, anche in futuro”. Domani la giornata conclusiva dedicata alle operazioni e missioni dell’Alleanza. (Com)