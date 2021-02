Uruguay: governo chiede assistenza a Nazioni Unite per accoglienza a rifugiati da Venezuela e Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha sollecitato l'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni unite per i Rifugiati (Unhcr) per fare fronte al forte incremento di arrivi di rifugiati provenienti specialmente da Venezuela e Cuba nel dipartimento di Rivera, al confine settentrionale con il Brasile. Lo ha reso noto oggi il sindaco di Rivera, Richard Sander, al termine di una riunione tra autorità del governo di Luis Lacalle Pou e dello stesso dipartimento con rappresentanti delle Nazioni Unite. Secondo quanto ha riferito Sander, dall'inizio della pandemia fino alla fine di gennaio sono state 482 le persone che hanno fatto richiesta di asilo nel paese attraverso questo punto della frontiera, un quarto del totale delle richieste ricevute a livello nazionale. La principale difficoltà, segnalano le autorità locali, è legata al contesto dell'emergenza sanitaria per la pandemia del Covid-19 che esige la realizzazione di test e la quarantena dei richiedenti, ciò che ha implicato uno sforzo logistico e finanziario che eccede le possibilità del dipartimento. (segue) (Abu)