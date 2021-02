Uruguay: governo chiede assistenza a Nazioni Unite per accoglienza a rifugiati da Venezuela e Cuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, ha riferito Sander, l'Unhcr si è impegnata a finanziare una parte delle spese relative alla logistica dell'accoglienza. Il sindaco della cittadina di frontiera ha definito la riunione con i rappresentanti dell'Onu come "molto produttiva" e che "si è posto il focus nel migliorare l'accoglienza", sottolineando quindi che i rifugiati "sono benvenuti". Il governo uruguaiano per parte sua si è impegnato a mettere in funzionamento un ospedale da campo donato dagli Stati Uniti dotato di tende con aria condizionata e 40 posti letto. La città di Rivera ha già predisposto invece quattro centri di accoglienza con 100 posti letto complessivi. Raggiunto un accordo anche per velocizzare i risultati di laboratorio dei tamponi effettuati ai rifugiati attraverso l'adozione di un codice di urgenza speciale. Le Nazioni unite si sarebbero impegnate inoltre a installare una rappresentanza provvisoria per migliorare l'attenzione ai richiedenti asilo. (Abu)