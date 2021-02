Governo: Ronzulli (FI), urgente rispondere ad aumento povertà infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' urgente rispondere al preoccupante aumento della povertà dovuto all'emergenza Covid, le file alla Caritas sono sempre più lunghe. La crisi economica e la perdita di centinaia di posti di lavoro hanno aumentato in modo preoccupante il numero di famiglie in difficoltà portando a un milione e mezzo il numero di bambini che oggi vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta". Lo ha detto in Aula Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Occorre aiutare le famiglie garantendo loro un sistema di misure certe, organiche e adeguatamente finanziate, non è più procrastinabile un investimento serio sulle politiche per la famiglia, l’infanzia e adolescenza - ha aggiunto -. Occorre un vero e proprio welfare per l'infanzia. La nostra società ha il dovere di prevedere interventi di sostegno alle famiglie e alle mamme lavoratrici. Povertà minorile, disparità di accesso all'istruzione e denatalità non minacciano solo il nostro presente, ma compromettono il domani del Paese, perché i bambini, ricordiamolo, rappresentano il nostro futuro".(Rin)