Camera: Fico, ho incontrato presidente Unione interparlamentare Pacheco su G20 e Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda che "nei prossimi mesi il Parlamento italiano avrà il compito di ospitare il G20 e la Cop26, due appuntamenti internazionali che anticiperanno quelli governativi e che avranno al centro temi come lo sviluppo sostenibile, la tutela della salute e dell’ambiente. Ne ho parlato - prosegue la terza carica dello Stato su Facebook - con Duarte Pacheco, presidente dell'Unione interparlamentare, con cui collaboreremo per l'organizzazione delle due iniziative che si svolgeranno in autunno. Il lavoro dei Parlamenti in questa fase complessa è quanto mai decisivo. Il confronto tra i rappresentanti dei cittadini è fondamentale - conclude Fico - per individuare soluzioni condivise ed efficaci per affrontare le emergenze e programmare un futuro sostenibile". (Rin)