Roma: De Priamo (Fd'I), maggioranza a pezzi su Bilancio abbandona aula

- "Oggi è accaduto il paradosso: al culmine di quattro settimane di battaglia in aula sul bilancio di tagli proposto dalla Giunta Raggi la maggioranza oggi ha fatto mancare il numero legale acappando letteralmente in Aula, dove sono rimaste a presidiare le sole opposizioni. Un segnale dell'isolamento della sindaco ed un espediente per approvare domani il bilancio in seconda convocazione. Il degno epilogo per una giunta disastrosa come quella della Raggi". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. (Com)