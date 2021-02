Brasile: Corte suprema conferma detenzione per deputato federale Daniel Silveira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della Corte suprema del Brasile hanno convalidato l'arresto del deputato federale Daniel Silveira, del Partito social liberale (Psl), arrestato oggi su mandato del giudice Alexandre de Moraes, a seguito della diffusione di un video sui canali social del parlamentare in cui attacca frontalmente i giudici della Corte. "Le manifestazioni del parlamentare Daniel Silveira, attraverso i social network, si rivelano molto gravi, poiché non solo offendono l'onore e costituiscono una minaccia alla sicurezza dei giudici della Corte suprema, ma sono chiaramente intese a impedire l'esercizio della magistratura, in particolare l'indipendenza della giustizia e il mantenimento dello Stato di diritto democratico", ha scritto il giudice de Moraes nella sua decisione. Secondo la Costituzione, l'arresto in flagranza di un deputato deve essere convalidato oltre che dalla Corte suprema anche dalla Camera dei deputati che deve decidere se confermare o meno la misura di custodia cautelare. La Camera non ha ancora fissato una data. (segue) (Brb)