Brasile: Corte suprema conferma detenzione per deputato federale Daniel Silveira (4)

- Il presidente del Partito social liberale (Psl), Luciano Bivar, ha dichiarato che, dopo averlo sospeso, il partito sta prendendo le "misure legali appropriate" per allontanare definitivamente dal partito il membro del Congresso Daniel Silveira, "arrestato per apologia all'AI-5 e per aver chiesto la destituzione di giudici della Corte suprema". Per Bivar, gli attacchi di Silveira sono "inaccettabili", aggiungendo che "questo atteggiamento non può e non potrà mai essere confuso con la libertà di espressione, un risultato così duramente conquistato dai brasiliani e che dovrebbe essere al centro dell'intero dibattito nazionale", ha scritto Bivar. (Brb)