Rifiuti: Pelonzi (Pd), Raggi al capolinea la butta sul complotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comunicato della Sindaca sulle responsabilità della Regione sul tema rifiuti offende l'intelligenza dei romani". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Ma perché uscire con affermazioni tanto dure quanto false? L'Aula Giulio Cesare da un mese è alle prese con il bilancio previsionale nella totale indifferenza della Sindaca impegnata ad usare le risorse del Campidoglio non per far fronte alla crisi ma per la propria campagna elettorale.Una proposta di bilancio che -si legge anche nella nota- lascia appeso il destino delle principali aziende tra cui Ama e che non risponde al grido di allarme lanciato dalle forze sociali sui tagli al settore socio/sanitario. Un bilancio che sta palesando un'assenza di fiducia di parte della maggioranza verso le 'non soluzioni' proposte dalla Sindaca. Un bilancio che non risponde alle esigenze della città. Come conciliare le favole da campagna elettorale con la triste realtà di un fallimento? Serve un capro espiatorio, meglio un nemico: la Regione". (Com)