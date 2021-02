Nigeria: Onu condanna rapimento di 27 studenti, "chiediamo loro rilascio immediato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite chiedono il rilascio immediato di tutti gli studenti che sono stati rapiti durante l'attacco a una scuola nel nord-ovest della Nigeria. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, durante una conferenza stampa tenuta oggi. "Chiediamo il loro rilascio immediato", ha detto Dujarric ai giornalisti. "Gli attacchi alle scuole contro i bambini sono abominevoli e devono essere condannati con la massima fermezza", ha aggiunto. Questa mattina un gruppo di uomini armati che indossavano uniformi militari ha attaccato un college nella città di Kagara, nello Stato del Niger, rapendo almeno 42 persone, tra cui 27 studenti, e conducendoli verso una destinazione sconosciuta. Secondo il quotidiano locale "The Nation, si sospetta che almeno uno degli studenti sia morto durante l'attacco e che numerosi altri siano rimasti feriti. Attacchi simili a scuole e altre strutture sono diventati frequenti in Nigeria, dove gruppi di banditi rapiscono o uccidono regolarmente i civili per ottenere il riscatto. L'ultimo attacco simile è avvenuto lo scorso dicembre, quando il gruppo terroristico Boko Haram ha rapito più di 300 ragazzi di una scuola nel nord della Nigeria. In quel caso il personale di sicurezza riuscì a liberare gli studenti e a riportarli a casa. (Nys)