© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul sociale clamoroso scivolone della sindaca Raggi che viene sbugiardata dai sindacati che gli contestano l'assenza di un reale confronto con le parti sociali e i pesanti tagli imposti dalla manovra di bilancio che ha cancellato i fondi destinati alle famiglie e ai cittadini più in difficoltà". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. (Com)