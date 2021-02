Roma: Guadagno (M5s), cultura bene universale e condivido richiesta Raggi di eliminare biglietti museo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura è un bene universale che, in un periodo di estrema difficoltà economica come quello attuale, andrebbe resa accessibile e gratuita a chiunque". Lo scrive in un post su Facebook Eleonora Guadagno Vice Presidente della Commissione capitolina Turismo moda relazioni internazionali. "Su tali basi, la richiesta della sindaca Virginia Raggi al ministro Dario Franceschini di eliminare il biglietto di ingresso per musei, mostre e parco archeologico non solo è ampiamente condivisibile, ma è altresì auspicabile. Una proposta volta a rilanciare un settore, quello delle attività culturali, che necessita di essere valorizzato e riscoperto, dopo un terribile periodo di stop imposto dalle chiusure imputabili alla pandemia tuttora in corso. L’augurio è che il ministro Franceschini possa raccogliere l’invito della nostra Sindaca e possa incentivare un’iniziativa di grande utilità per la città di Roma. Come disse il grande scrittore del Novecento Elio Vittorini 'la cultura non è professione per pochi', ma 'è una condizione per tutti, che completa l’esistenza dell’uomo'". (Com)