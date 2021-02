Covid: dall'Aifa via libera al vaccino AstraZeneca fino a 65 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute. Lo ha dichiarato il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, intervistato dal Tg1. "Aifa, seguendo le indicazioni dell'Ema (Agenzia europea del farmaco), aveva già dato l'autorizzazione per tutte le fasce di età. Quindi venerdì uscirà la circolare del ministero con l'indicazione ulteriore fino a 65 anni", ha detto Palù. Alle persone più anziane o fragili andranno invece somministrati i vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna. La circolare del ministero che recepisce le nuove indicazioni dovrebbe uscire venerdì prossimo.(Res)