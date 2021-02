Africa: Macron, ritardo nella campagna di vaccinazione in Africa è "intollerabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito "inspiegabile e intollerabile" la lentezza dell'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Africa, vittima della disuguaglianza "tra Paesi poveri e ricchi nell'accesso ai vaccini". "Dobbiamo rispondere a questa palese disuguaglianza", ha dichiarato il presidente intervenendo durante una videoconferenza con i leader africani. "La lentezza della campagna di vaccinazione nei Paesi poveri, soprattutto in Africa, è inspiegabile e intollerabile", ha detto Macron. "Siamo al momento della verità se vogliamo agire in modo più efficace. Se non estirpiamo questo virus in tutto il mondo, continuerà a girare e sviluppare varianti", ha aggiunto il capo dell'Esliseo, secondo il quale questa situazione è dovuta al "collo di bottiglia" nella produzione di vaccini a livello globale e nella distribuzione. Per questo motivo la priorità deve essere quella di "aumentare le capacità produttive" in Africa, ispirandosi al "modello indiano", ma anche "imporre trasparenza sul prezzo dei vaccini da parte dei produttori" poiché non è accettabile che alcuni Paesi africani acquistino dosi più costose rispetto ai Paesi occidentali. Macron ha inoltre proposto che il G7 accetti di dare un "mandato comune" all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per "rimuovere le barriere" all'accesso al vaccino, considerato un "bene comune". Alla videoconferenza hanno partecipato l'omologo egiziano Abdel Fatah al Sisi, il senegalese Macky Sall, il sudafricano Cyril Ramaphosa, il congolese Felix Tshisekedi (Rdc) e il comoriano Azali Assoumani, oltre che il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki, e il direttore per l'Africa dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc Africa), John Nkengasong. La riunione, promossa dall'Eliseo, ha avuto l'obiettivo di "individuare le aree prioritarie di impegno dei Paesi africani per portare la loro voce alla videoconferenza dei leader del G7" in programma venerdì prossimo.(Frp)