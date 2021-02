Governo: Renzi, intergruppo parlamentare senza Iv? Strategia che distrugge sogni riformisti Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un intergruppo parlamentare senza Iv? Mi dispiace per loro. Mi sembra una strategia che distrugge tutti i sogni riformisti del Pd. Sono contento per noi perché si apre una prateria per costruire una casa del buon senso. Abbiamo due anni di tempo per farlo". Lo ha sottolineato al Tg2 il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a proposito della creazione al Senato del gruppo interparlamentare tra Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali. (Rin)