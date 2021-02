Ambiente: Vincenzi (Pd), da riserva Acqua Acetosa a Decima Malafede unico corridoio ecologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione dell'ampliamento della riserva naturale Laurentino-Acqua Acetosa, grazie a una proposta di legge del collega Patanè, ci permette oggi di creare un grande corridoio ecologico che comprende, collegandole, la riserva di Decima Malafede, il parco regionale dell'Appia Antica e il Monumento naturale del Fosso della Cecchignola". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "Una vasta porzione di territorio ricca di biodiversità, di tesori paesaggistici, naturalistici e archeologici, che merita di essere tutelata e valorizzata, rilanciandone anche il ruolo importante per uno sviluppo economico all'insegna della sostenibilità ecologica", conclude.(Com)