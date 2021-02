Infrastrutture: Diga della rinascita, Arabia Saudita chiederà vertice speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita chiederà un vertice speciale, al momento opportuno, nel quadro del meccanismo del Mar Rosso per porre fine alla crisi tra Etiopia, Sudan ed Egitto riguardo alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo ha detto il ministro saudita per gli Affari africani, Ahmed Qattan, ex ambasciatore saudita al Cairo, dopo un incontro con il primo ministro sudanese, Abdalla Hamdok, secondo quanto riferisce l'emittente "Sky News Arabia". Alla fine di ottobre l'Arabia Saudita insieme a otto Paesi del Mar Rosso ha firmato una Carta a Riad per mantenere la sicurezza del Mar Rosso. All'inizio del 2020 l'Etiopia ha annunciato l'intenzione di avviare la seconda fase di riempimento della Gerd entro la prossima estate, un passo che è stato categoricamente rifiutato da Egitto e Sudan. L'11 gennaio scorso i colloqui sono falliti poiché i ministri degli Esteri e dell'Irrigazione di Egitto, Sudan ed Etiopia non sono riusciti a ottenere alcun progresso a causa di una serie di controversie. (Cae)