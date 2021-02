Rifiuti: Politi (Lega), grottesco rimpallo di responsabilità tra Raggi e Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo attoniti all'ennessimo siparietto tra Raggi e Zingaretti. La prima non è riuscita neanche ad approvare i bilanci della municipalizzata, il secondo per l'approvazione di un piano rifiuti credibile sta ancora raccontando che si farà. Dalla Regione solo normative sconnesse e senza visione del futuro. Da Roma Capitale solo incompetenza e giro di poltrone nell'azienda Ama. Ci auguriamo che presto entrambi escano fuori dalla gestione della cosa pubblica: sono stati un disastro". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. (Com)