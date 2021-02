Cooperazione: Gilbert Houngbo confermato alla presidenza dell'Ifad per un secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione odierna dell'annuale Consiglio dei governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), gli Stati membri hanno confermato Gilbert F. Houngbo alla presidenza per un secondo mandato. La nomina, riferisce l'organismo in un comunicato, è un chiaro indice non solo del supporto ma anche del riconoscimento verso un leader che ha dimostrato con successo l'importanza dello sviluppo rurale a lungo termine quale soluzione chiave alle sfide globali che il mondo sta attualmente affrontando. Con un'agenda ancora più ambiziosa al centro del secondo mandato del presidente Houngbo e una particolare attenzione alle soluzioni tecnologiche, ai modelli di finanziamento innovativi e ai nuovi partenariati del settore privato, l'Ifad continuerà ad affrontare sul campo fame, povertà, impatti devastanti dei cambiamenti climatici, della disoccupazione giovanile e, più recentemente, del Covid-19, per garantire che nessuno sia lasciato indietro. "Con la pandemia che continua a colpire duramente le aree rurali del pianeta e le previsioni che indicano un aumento di povertà e fame, è ancora più urgente che l'Ifad incrementi il suo impatto", ha detto Houngbo, presidente dell'Ifad dal 2017. "Oggi dobbiamo combattere il Covid-19, ieri abbiamo dovuto affrontare le devastazioni dello tsunami e non sappiamo cosa accadrà domani. La minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici e dagli eventi meteorologici estremi non sarà meno pressante e dobbiamo essere preparati. Nessuna donna e nessun uomo che vive nelle zone rurali del pianeta dovrebbe mai sentirsi costretto a vendere i suoi pochi beni - o a migrare - per sopravvivere", ha aggiunto. (segue) (Com)