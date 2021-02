Cooperazione: Gilbert Houngbo confermato alla presidenza dell'Ifad per un secondo mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro degli obiettivi di Houngbo è affrontare le principali sfide che i giovani rurali devono fronteggiare per trovare un lavoro dignitoso, un aspetto che ha un enorme impatto sull'instabilità e le migrazioni. In Africa, il 60 per cento dei giovani vive in aree rurali e ogni anno tra i 10 e i 12 milioni di giovani entrano nel mercato del lavoro. Con maggiori investimenti su giovani imprenditori agricoli e sulle piccole e medie imprese rurali, l'Ifad mira a creare maggiori opportunità di lavoro per i giovani delle zone rurali. Un obiettivo strettamente legato al lavoro fatto da Houngbo negli ultimi quattro anni, focalizzato su un maggiore coinvolgimento del settore privato in modo da portare competenze, innovazione e investimenti, così necessari nelle zone rurali. Sotto la guida di Houngbo, l'Ifad ha ampliato il suo programma di lavoro per raggiungere il 36 per cento in più di persone povere e vulnerabili. Alla fine del 2019, 132 milioni di persone in più di 90 paesi hanno beneficiato degli investimenti del Fondo. Tuttavia, nel suo discorso Houngbo ha riconosciuto l'enorme carenza di finanziamenti che minaccia la capacità del mondo di raggiungere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile fame zero entro il 2030. A tal fine, ha portato l'Ifad ad iniziare a diversificare le sue fonti di finanziamento per massimizzare il sostegno che può dare alle persone più povere del mondo. Nel 2020, l'Ifad è stato il primo fondo delle Nazioni Unite a ricevere un rating del credito: Fitch e Standard and Poor's hanno assegnato il rating AA+. Con due rating così l'Ifad potrà mobilitare più fondi dai vari potenziali investitori ad un costo favorevole. (segue) (Com)