Cooperazione: Gilbert Houngbo confermato alla presidenza dell'Ifad per un secondo mandato (4)

- Houngbo ha anche parlato dell'importanza del cibo per le popolazioni rurali. Poiché la maggior parte di loro lavora nell'agricoltura, il cibo non è solo fondamentale per il loro nutrimento, ma anche per il loro sostentamento. Il presidente dell'Ifad ha sottolineato la necessità di investire in sistemi alimentari sostenibili che consentano alle popolazioni rurali di guadagnare redditi dignitosi, di avere diete nutrienti e di condurre una vita dignitosa. Ha quindi ribadito il ruolo chiave che l'Ifad svolgerà nell'inserire tale necessità nell'agenda globale durante il prossimo Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite. I sistemi di coltivazione su piccola scala producono la metà delle calorie alimentari del mondo, ma questi agricoltori sono spesso quelli che soffrono la fame. L'Ifad è l'unica organizzazione multilaterale focalizzata esclusivamente sull'affrontare la fame e la povertà nelle aree rurali dove vivono i tre quarti delle persone più povere e con più insicurezza alimentare del mondo. Decenni di progressi fatti per sconfiggere la povertà estrema rischiano di andare in fumo a causa della pandemia Covid-19. Fino a 150 milioni di persone potrebbero cadere in condizioni di povertà estrema entro il 2021 e si prevede che altri 136 milioni di persone soffriranno la fame. (Com)