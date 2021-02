Lazio: Cangemi (Lega), Regione cambi approccio su Piano paesistico territoriale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano paesistico territoriale regionale (Ptpr) "è una occasione di sviluppo strutturale per tutta la nostra regione. Già la bocciatura da parte della Corte Costituzionale avrebbe dovuto suonare come chiaro campanello di allarme per l'amministrazione regionale". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. "Vedere la trasmissione in Consiglio di un accordo con il Mibact in cui le competenze lasciate al Consiglio stesso sembrano essere marginali rispetto a quelle del Ministero, non ci sembra essere rispettoso di un tema così importante, dove la concertazione deve essere massima sia da parte delle istituzioni che delle parti sociali. Ci aspettiamo un cambio di passo su questo tema, sicuramente un cambio di approccio: giocare sul Ptpr vuol dire incidere ancora, e a più livelli, sul tessuto ambientale ed economico del nostro territorio"(Com)