Rifiuti: Raggi, dopo chiusura discarica Malagrotta Regione Lazio non ha fatto piano in tempo

- "Abbiamo avuto dei problemi dalla chiusura della discarica di Malagrotta. Dal 1997 al 2013 non si è fatto nulla per trovare un'alternativa e quando la discarica è stata chiusa Roma si è trovata senza sbocchi per lo smaltimento di rifiuti. Siamo dovuti andare fuori dal Lazio pagando tariffe alte. La competenza a trovare i siti per lo smaltimento non è di Roma Capitale, nel 2013 andava fatto dalla Regione subito un nuovo piano rifiuti. Ama è sempre in affanno per chiedere spazi che la Regione Lazio non ha mai trovato". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una diretta su Twitter nella trasmissione web Twitch. Raggi ha anche precisato che "nei prossimi giorni" saranno approvati i bilanci di Ama, azienda capitolina per la gestione del ciclo dei rifiuti, e riguardo ai quali stamane ha riferito in procura.(Rer)