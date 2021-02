Governo: Toninelli (M5s), la mia non sarà fiducia incondizionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi le parla fa parte di quel 41 per cento di iscritti al Movimento cinque stelle che ha votato contro un nostro appoggio al suo governo. Una votazione in cui ha vinto il sì e da portavoce onorerò quel voto, anche se la penso diversamente". Lo ha detto, rivolgendosi al presidente del Consiglio Mario Draghi, il senatore del M5s Danilo Toninelli nel corso del suo intervento nell'Aula di palazzo Madama. "Ma sia chiaro", ha continuato il parlamentare, "la nostra non sarà una fiducia incondizionata. Bensì una fiducia ponderata sulle azioni che questo governo intraprenderà già a partire dai prossimi giorni. Lei ha certamente avuto un’importante e prestigiosa carriera. Tra i suoi interlocutori ricorrenti ci sono stati uomini tra i più ricchi e potenti della terra; una ristrettissima percentuale di persone che ha sempre contato e influito molto, soprattutto in politica. Ed è proprio l'influenza di questi 'pochi' che spesso ha portato ad avere Parlamenti rappresentativi più degli interessi di alcuni che della stragrande maggioranza dei cittadini". L'esponente pentastellato ha, poi, proseguito: "Ed è su queste macerie che è nato il Movimento cinque stelle, esattamente per dare rappresentatività ai milioni di italiani che non avevano voce in queste Aule. Così è nato il reddito di cittadinanza, che lei ha detto di voler difendere. Così è nato il superbonus 110 per cento, per far ripartire l’economia in maniera sostenibile. Ci aspettiamo, presidente - ha concluso Toninelli -, che lei prosegua questo lavoro per dare risposte concrete a tutto il popolo italiano, non solo alle élite". (Rin)