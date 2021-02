Viabilità: Anas, sulla Ss 340 "Regina" restringimento carreggiata a Griante (Co) per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione lungo la statale 340 "Regina", Anas ha provveduto al posizionamento di barriere a protezione del margine della carreggiata per permettere lo svolgimento dei lavori eseguiti dal comune di Griante dalle ore 12 di domani 18 febbraio fino alle ore 18 del 19 marzo. L'istituzione della circolazione stradale comporterà il restringimento della carreggiata mantenendo fruibili le attuali due corsie (una per senso di marcia). Il limite massimo di velocità nel tratto di strada suddetto è ridotto a 30 km/h. (Com)