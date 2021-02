Nato: Stoltenberg, difendere ordine basato su regole, minacciato da Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi alleati devono difendere l'ordine basato sulle regole che è minacciato da nazioni come Russia e Cina che non condividono gli stessi valori della Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la prima giornata di riunione dei ministri della Difesa dei Paesi alleati. Oggi la discussione è stata "positiva" ed è stata "la prima" dell'amministrazione Usa di Joe Biden ed è una "pietra angolare per la preparazione del summit" dei leader Nato per la fine dell'anno. "Abbiamo un'opportunità storica per aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra Europa e Nord America", ha detto. "Affrontiamo sfide che nessuno può affrontare da solo" e "per questo ho lanciato l'iniziativa Nato 2030". Per Stoltenberg, va rafforzato "il nostro impegno per la deterrenza e la difesa", garantendo "una più equa condivisione degli oneri". Inoltre, bisogna aumentare "il nostro livello di ambizione sulla resilienza". E "dobbiamo fare di più per promuovere la cooperazione transatlantica sull'innovazione della difesa" così che l'Alleanza mantenga "il suo vantaggio tecnologico". Per il segretario generale, va migliorata anche l'azione di "formare e sviluppare capacità nei Paesi partner della Nato". Un'altra area che Stoltenberg ha sottolineato è quella del "coordinamento politico tra gli alleati", così da "utilizzare maggiormente la Nato come piattaforma per la consultazione e il coordinamento" su più questioni. Allo stesso tempo, "dobbiamo rafforzare la nostra cooperazione politica e pratica con democrazie che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo. Così possiamo proteggere l'ordine basato su regole, che è minato da Paesi che non condividono i nostri valori, come Russia e Cina", ha sottolineato. (Beb)