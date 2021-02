Governo: Arrigoni (Lega), transizione ecologica punto centrale nuovo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica è "uno dei punti centrali del nuovo esecutivo che punta ad essere ambientalista. La Lega vuole dare il contributo per questa sfida con il pragmatismo che la contraddistingue, lasciando perdere derive ideologiche". Lo ha detto Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile Energia del partito. "Se l'obiettivo madre dell'Europa è la neutralità climatica al 2050 con un taglio di CO2 del 55 per cento al 2030, l'Italia dovrà correre rimuovendo ostacoli e perseguendo vari obiettivi, innanzitutto quelli del Pniec (il Piano nazionale integrato energia clima), sfidanti ma che oggi siamo lontani dal raggiungere". Per il senatore della Lega "occorre coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. La transizione non deve determinare perdite di posti di lavoro e incrementare diseguaglianze sociali". E questi obiettivi richiedono "una revisione Piano nazionale di ripresa e resilienza". (Rin)