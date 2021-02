Governo: Parente (Iv), bene Draghi, fondamentale cambio di approccio al sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al governo nascente e al Parlamento spetta un compito alto: mettere le fondamenta per un mondo migliore. Questo il senso vero delle risorse della Next generation Eu decise dall'Europa a seguito della terribile epidemia da Covid-19". Lo ha affermato la senatrice di Italia viva, Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità a palazzo Madama, nel corso del dibattito in Aula dopo le comunicazioni del premier, Mario Draghi. Per la parlamentare, "è fondamentale un cambio di approccio al sistema sanitario, imparando dalla lezione della pandemia. Mai più ospedali così affollati, persone in attesa di un tampone, mai più pazienti oncologici e cardiopatici e di altre fragilità non curati, mai più i nostri operatori sociosanitari in trincea senza equipaggiamenti. É necessario progettare una sanità diffusa, territoriale, personalizzata, un'assistenza domiciliare, mettere al centro il benessere psicofisico e la prevenzione primaria e secondaria, promuovere stili di vita corretti, far invecchiare bene i nostri anziani, immaginare le professioni future, formare i giovani, incoraggiare l'intelligenza artificiale, la telemedicina, integrare l'umano con i big data. Una sanità - ha spiegato l'esponente di Iv - in grado di creare lavoro, che non accentui disuguaglianze tra territori, regioni, ceti sociali, anziani, giovani, uomini e donne, che guardi alla società nel suo insieme. Una sanità che riparta dalle persone più fragili, che si occupi di malattie rare. Bisogna realizzare velocemente un piano vaccinale nazionale efficiente come lei ha indicato che parta dai più deboli, senza distinzioni tra territori e abbiamo il dovere, insieme all'Europa, di investire in ricerca, in politiche industriali che possano aumentare la capacità immediata di produzione dei vaccini e cure per non consentire al virus un vantaggio temporale, ma che siano in grado aiutare gli scienziati del mondo ad elaborare cure ed un'unica tipologia di vaccino per contrastare qualsiasi tipo di coronavirus , capace di studiare le sue varianti, aggiornando continuamente i risultati scientifici". (segue) (Rin)