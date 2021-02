Commercio: Fiepet-Confesercenti, incontro con prefetto Roma per nostra dare disponibilità a controlli criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel pomeriggio di oggi come Fiepet-Confesercenti abbiamo incontrato il Prefetto di Roma, Piantedosi, per rappresentare la situazione relativa alle attività commerciali del settore della ristorazione". Lo dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, dopo aver incontro con il Prefetto di Roma Piantedosi. In particolare "abbiamo affrontato il tema del rispetto delle normative anti-Covid all'interno delle strutture, garantendo da parte nostra grande disponibilità alla collaborazione con le forze dell'ordine e con gli organi preposti al controllo. Nell'evidenziare che gran parte dei ristoratori rispettano i dispositivi e i protocolli governativi per lavorare in sicurezza, abbiamo rilevato che laddove vi fossero casi di violazione degli stessi riteniamo giusto anche un inasprimento delle sanzioni". (segue) (Com)