Commercio: Fiepet-Confesercenti, incontro con prefetto Roma per nostra dare disponibilità a controlli criminalità (2)

- "Al Prefetto è stata anche segnalata la posizione di sofferenza di molte imprese romane, che in questo anno di pandemia hanno subito perdite economiche ingenti. La chiusura di molte imprese si traduce in drammi sociali, sia per l'imprenditore che in termini occupazionali, e la conseguenza, ancor più tragica, è che i fallimenti aziendali diventano attrattivi per il sistema della criminalità. Il rischio quindi è che le Pmi romane, se non sostenute, potrebbero finire in mano alle mafie" ha spiegato nella nota Valter Giammaria presidente di Confesercenti di Roma e Lazio. "L'incontro con Piantedosi - ha concluso Pica - è stato proficuo e positivo, siamo certi che la collaborazione con la Prefettura darà i suoi frutti circa i temi esposti e che sia di buon auspicio per la ripartenza del tessuto produttivo romano". (Com)