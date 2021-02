Turchia: Erdogan, dal 2015 “eliminati quasi 13 mila terroristi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal luglio del 2015 la Turchia ha “distrutto” più di 12.900 “terroristi”, di cui 6.000 in patria e 6.900 all’estero. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso tenuto dopo una riunione del gabinetto presidenziale. Dal luglio 2015 il numero degli esponenti delle forze di sicurezza uccisi in operazioni condotte dentro e fuori i territori turchi ha raggiunto le 1.259 unità, secondo Erdogan, inclusi 401 soldati, 443 esponenti della Gendarmeria, 299 ufficiali di polizia e 116 guardie di sicurezza. “La Turchia non ha mai sparso il sangue di alcun innocente”, ha aggiunto il capo dello Stato di Ankara. In un discorso tenuto oggi al congresso provinciale del suo partito Giustizia e sviluppo (Akp), Erdogan ha ribadito l’impegno del suo governo e delle forze di sicurezza turche per “eliminare completamente il terrorismo” nel Paese. Le dichiarazioni del presidente turco giungono dopo che domenica scorsa le forze turche hanno scoperto nella regione di Gara, nel nord dell’Iraq, i corpi di 13 cittadini turchi, per la cui morte Ankara ha accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). (Tua)