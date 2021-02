Rifiuti: Bordoni (Lega), Raggi dà responsabilità a Regione Lazio ma sua gestione disastrosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, "è impensabile che il primo cittadino di Roma scarichi sulle spalle di sindacati e lavoratori la responsabilità di una situazione di stallo, quella sui bilanci di Ama, che si sta protraendo con estenuanti attese, cambi di rotta e visite in Procura". In una nota Bordoni spiega: "Raggi non avendo alibi arriva a parlare di emergenza pilotata dalla Regione per mancanza del piano rifiuti. Nei rapporti con Ama serve trasparenza e, quando di mezzo ci sono servizi essenziali da garantire ai cittadini, è bene evitare i rimpalli di responsabilità in una gestione disastrosa. Ognuno, per quanto riguarda le proprie competenze, risolva il problema il più velocemente possibile. Ci sono molti temi da affrontare - sottolinea -, dalla discarica al potenziamento dei mezzi dell'Ama. La giunta Raggi si assuma le sue responsabilità e prenda atto di quel che veramente si nasconde dietro a questo fantomatico boicottaggio: una maggioranza - conclude - che in 5 anni non ha fatto che cambiare vertici all'interno dell'Ama non può continuare a gettare fumo negli occhi parlando di complotto".(Com)