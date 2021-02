Difesa: Stoltenberg, progressi reali nell'aumento della spesa degli Alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi nell'aumento della spesa in difesa ci sono, ma tutti gli alleati della Nato devono continuare a rispettare gli impegni e a investire. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la prima giornata di riunione dei ministri della Difesa dei Paesi alleati. "Questo è il momento di aggiornare il Concetto strategico della Nato. In modo da affrontare le sfide esistenti ed emergenti, ribadire i nostri valori e rafforzare il legame tra Europa e Nord America", ha detto. Stoltenberg ha spiegato che "l'adattamento al futuro richiede investimenti sostenuti nella nostra difesa" e che oggi i ministri hanno discusso di progressi "verso una più equa condivisione degli oneri". Il 2021 sarà "il settimo anno consecutivo di aumento della spesa per la difesa da parte degli alleati europei e del Canada" e si prevede che nove alleati spenderanno il 2 per cento del Pil per la difesa "rispetto a solo 3 nel 2014". Il segretario generale ha ricordato che, "dal 2014, gli alleati europei e il Canada hanno contribuito con un extra cumulativo di 190 miliardi di dollari" e che quest'anno 24 alleati "rispetteranno la linea guida di investire almeno il 20 per cento dei loro budget per la difesa in nuove attrezzature importanti". Quindi, per Stoltenberg ci sono "progressi reali", ma bisogna che tutti mantengano "gli impegni presi" e "continuare a investire nella nostra difesa e aumentare la prontezza delle nostre forze". Stoltenberg ha anche sottolineato che aumentare la spesa in difesa non è "per accontentare gli Usa", ma perché è nell'interesse dei Paesi alleati. (Beb)