Governo: Drago (Pp), Recovery fund sia indirizzato anche a contrastare inverno demografico per futuro giovani generazioni

- "Autorevoli studi hanno individuato come il declino delle nascite sia un segno premonitore della recessione economica di un Paese. Nel caso italiano si è a lungo sottovalutata l'importanza che le politiche demografiche possono avere sullo sviluppo economico del Paese. Per questo auspico che il nuovo governo segni un punto di svolta sul tema". Lo ha detto, nel corso del suo intervento a palazzo Madama sulla fiducia all'esecutivo, la senatrice Tiziana Drago, del gruppo Misto. "Del resto - ha continuato la parlamentare - anche il neo presidente del Consiglio Mario Draghi, nel 2016, al meeting annuale dei banchieri centrali, ebbe a dire che il crollo delle nascite, l'invecchiamento ed il debito pubblico generano un effetto a catena maligno. Se, come ha più volte indicato, urge puntare sulle nuove generazioni, ritenendo fondamentale investire attraverso il ricorso al cosiddetto 'debito buono', mi chiedo se è stata presa in considerazione l'urgenza di progettare delle proposte risolutive volte a determinare un innalzamento dell'indice di natalità, che, non può andare disgiunto dalla tutela della generazione core, ovvero di quella fascia della popolazione che va dai 19 ai 39 anni, che incide fortemente nell'economia di un Paese e che vediamo puntualmente emigrare". L'esponente di Popolo protagonista ha, poi, proseguito: "Spopolamento urbano, emigrazione e bassa natalità incidono sul Pil annuo. Auspico nel programma del governo nascente un intervento strutturale per un piano programmatico di rinascita demografica alla pari delle priorità evidenziate dal governo nascente. Come potremo realizzare questo piano se non garantiremo un ricambio generazionale? Tra primule e 'inverno demografico' vogliamo ipotizzare un 'debito buono' investendo in 'demographic spring'? I tempi ci sarebbero - ha concluso Drago -, alla primavera manca solo un mese".(Rin)