Usa: è morto Rush Limbaugh, icona del giornalismo conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto all'età di 70 Rush Limbaugh, giornalista radiofonico molto noto negli Stati Uniti per essere stata una delle voci più influenti del Partito repubblicano negli ultimi decenni. L'annuncio, secondo quanto riferisce la stampa Usa, è stato dato dalla moglie di Limbaugh, Kathryn. "Come molti di voi sanno, perdere una persona cara è terribilmente difficile, ancora di più quando quella persona amata è più grande della vita. Rush sarà per sempre il più grande di tutti i tempi", ha scritto la moglie in una nota. Nel febbraio 2020 Limbaugh aveva annunciato di essere malato di cancro, ciò nonostante aveva deciso di proseguire con il suo storico programma radiofonico "The Rush Limbaugh Show" fino a poche settimane fa. Il programma ha contribuito negli anni a rendere sempre più popolare il formato del talk-radio politico e ad inaugurare una generazione di "infotainment" conservatore, finendo col diffondere idee spesso controverse e a spianare la strada all'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. (Nys)