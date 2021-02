Iraq: Stoltenberg, condanna attacco Erbil, condoglianze anche a Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, condanna l'attacco in Iraq ed esprime le sue condoglianze anche alla Turchia per le vittime registrate. Lo ha detto Stoltenberg in conferenza stampa dopo la prima giornata di riunione dei ministri della Difesa dei Paesi alleati. "Condanno l'attacco in Iraq a Erbil e voglio esprimere le mie condoglianze a chi ha perso delle persone care e i miei migliori auguri di veloce ripresa a quanti sono stati feriti", ha detto. "Gli iracheni non dovrebbero vivere nella violenza e accolgo che molti alleati sostengano una indagine su questo attacco", ha aggiunto. Stoltenberg ha anche espresso le sue condoglianze "alla Turchia per l'uccisione di cittadini turchi nel nord dell'Iraq e condanno nei termini più forti i responsabili", ha detto. Stoltenberg ha aggiunto che gli alleati hanno espresso le loro condoglianze alla Turchia durante la riunione di oggi. "Gli alleati sono al fianco del popolo turco", ha sottolineato il segretario generale. (Beb)