Governo: Gasparri, cinque telegrammi a Draghi, da virologi a magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro presidente in 3 minuti le posso mandare 5 telegrammi". Lo ha detto così nel suo intervento in aula sulla fiducia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "1. Draghizzi i virologi, meno tv, meno confusione, più certezze e una voce unica, basta virologo-show. Vaccini tutti, accolga le proposte di FI e Confindustria. Meno Ricciardi e più vaccini, zero primule e 10/100/1000 siringhe; 2. Attivate con il Ministro Cartabia le procedure disciplinari per i magistrati che sbagliano. Un esempio: Sarpietro da Catania, prima loda Conte indagando Salvini, poi viola le regole e fa aprire un ristorante dicendo che era 'in stato di necessità'. Meno Sarpietro, meno politica e 'palamarismo', più giustizia; 3. Lei è europeo, ma romano. Senza l'Italia non c'è Europa ha detto, ma senza Roma non c'è l'Italia. Si ricordi fondi e poteri per Roma Capitale d'Italia, da 150 anni e 14 giorni; 4. Ci ha detto Italia, Europa, occidente. Giusto: ma meno Cina, meno concorrenza sleale, basta dumping distruttivo - ha spiegato -. Più via dell'occidente, meno via della seta. Non regaliamo la nostra terra ai nuovi padroni di Pechino. Dica all'Antitrust che la Cina fa dumping mentre in Europa si punisce chi riceve aiuti di Stato; 5. Ha parlato di riforma del fisco, vasto programma, proceda. Domani faccia pagare la web tax, in vigore ma non applicata. Un artigiano, un bagnino, un ristoratore, un militare, un professionista, pagano tanto, troppo. I giganti della rete pagano zero" ha concluso Gasparri consegnando al presidente Draghi il libro 'Amazon dietro le quinte' che il presidente ha accettato con cortesia".(Com)