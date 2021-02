Regno Unito: ex capo negoziatore Brexit Frost diventa sottosegretario Ufficio di gabinetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo negoziatore per la Brexit britannico David Frost sarà nominato, a partire dal prossimo mese, sottosegretario all'Ufficio di gabinetto. Frost sarebbe dovuto diventare consigliere per la sicurezza nazionale all'inizio di questo mese, ma era stato rimpiazzato da un altro nome a pochi giorni dall'inizio del suo ruolo. Frost inoltre rappresenterà il Regno Unito nel comitato che sovraintenderà all'accordo commerciale post-Brexit tra Londra e Bruxelles. Il governo ha affermato che Frost guiderà le relazioni post-Brexit con l'Ue, sostituendo peraltro Micheal Gove (ministro all'Ufficio di gabinetto) come capo del comitato con il compito di implementare l'accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles. Downing Street ha tuttavia reso noto che Gove manterrà il proprio posto nell'Ufficio di gabinetto, continuando a mantenere il titolo di Cancelliere del ducato di Lancaster. (Rel)