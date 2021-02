Covid: produttori vaccino russo Sputnik V aprono a collaborazione con Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppatori del vaccino anti Covid russo Sputnik V vedono l'Unione europea come un partner vorrebbero lavorare insieme per produrre il preparato all'interno dell'Ue. Questo quanto comunicato oggi tramite il profilo Twitter del vaccino russo. "Sputnik V considera l'Ue un partner e vorrebbe collaborare per proteggere i cittadini europei", hanno osservato gli sviluppatori del vaccino. "Sputnik V suggerisce che i vaccini dovrebbero essere al di sopra e al di là della politica. Speriamo che l'Ue e l'Ema valuteranno il vaccino su basi scientifiche e non politiche. Lo Sputnik V è già stato approvato da 29 Paesi", hanno aggiunto. Gli sviluppatori hanno ricordato la proposta di fornire volumi significativi di vaccino all'Ue, previa approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali e dopo il completamento della fase principale della vaccinazione in Russia nel giugno 2021. "Questa tempistica può essere accelerata coinvolgendo gli impianti di produzione dell'Ue che sono in attesa dell'approvazione dell'Ema. Nel frattempo, la Russia fornirà dosi all'Ungheria e ad altre nazioni dell'Ue che hanno deciso di ordinare direttamente lo Sputnik V", hanno aggiunto. (Rum)