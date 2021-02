Nato: Stoltenberg, è il momento di aggiornare il nostro concetto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Nato è il momento di aggiornare il proprio concetto strategico. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Ho proposto che i leader al Summit di fine anno concordino sull'aggiornamento del concetto strategico dell'Alleanza. Penso che sia il momento giusto. Abbiamo un concetto strategico concordato nel 2010" e "da allora l'ambiente della sicurezza è fondamentalmente cambiato". Ad esempio, in quel concetto strategico "non affrontiamo lo spostamento dell'equilibrio di potere e le conseguenze sulla sicurezza della crescita della Cina". Così come non viene molto affrontato un tema come il "cambiamento climatico" che è un "moltiplicatore di crisi" e ha un impatto "sulla nostra sicurezza". Inoltre, nel 2010, c'era un lavoro per stabilire "una partnership strategica con la Russia", ma "da allora abbiamo visto le aggressioni della Russia ai vicini e l'annessione illegale della Crimea". Quindi "abbiamo bisogno di aggiornare il nostro concetto strategico", ha detto. (Beb)