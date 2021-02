© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala si collega alla conferenza stampa di presentazione dei progetti 2021 di Retake Milano organizzata al Teatro Ariberto.Diretta streaming sulla Pagina Facebook di Retake Milano (ore 11.00)REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Crescere insieme nella pratica sportiva", organizzata dalla società sportiva Chorus Volley-Bergamo Academy insieme all'Università degli Studi di Bergamo.Rettorato dell'Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio, 19 - Bergamo (ore 14.30)VARIEWebinar organizzato da Global Blue "Shopping post covid: se e come sono cambiati i comportamenti di acquisto". Intervengono Nicola Nobile, Chief of economist - Oxfords Economics; Marco Palmieri, Account Manager Corporate Sales - Nexi Payments; Massimo Torti, Segretario generale - Federazione Moda Italia; Nicolò Daniele Donato, ceo & CoFounder - De Luxy.Modalità telematica (ore 12.30)Presentazione del Protocollo di Intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale e il centro di ricerca Transcrime dell'Università Cattolica. Intervengono il Rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, il direttore del Servizio analisi criminale Stefano Delfini, il direttore di Transcrime Ernesto Savona e il prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della Polizia criminale.Diretta sui canali social dell'Università cattolica (ore 16.00)Incontro sulla vaccinazione anti-Covid organizzato dalle Fondazioni Ambrosianeum e Matarelli. Introduce Alfredo Anzani, consulente di Etica Clinica dell'Ospedale S.Raffaele di Milano. Intervengono, tra gli altri, Marco Tinelli, consulente infettivologo Auxologico e consulente Ministero della Salute; Sergio Abrignani, professore di patologia all'Università degli studi di Milano.Canali social YouTube e Facebook di Fondazione Ambrosianeum (ore 17.30)Incontro "Il Domani di Milano. Il Futuro del Paese: Nuovi modelli culturali per Milano e per l'Italia?", organizzato da Università Statale con Fondazione Culturale Ambrosianeum. Intervengono, tra gli altri, il Rettore Elio Franzini; Achille Lineo Colombo Clerici, presidente Assoedilizia; Mario Boselli, presidente Fondazione Italia Cina e Istituto Italo Cinese, presidente onorario Camera Nazionale della Moda Italiana.Piattaforma Teams e pagina Facebook della Statale (ore 18.00) (Rem)