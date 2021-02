Milano: Mascaretti (Fd'I), stop a utilizzo di energia prodotta da carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo puntare a una Città che utilizza energia pulita, soprattutto perché ci sarà un aumento delle auto elettriche. Come ho chiesto da tempo l'amministrazione deve dare il buon esempio puntando a utilizzare per Atm, Amo e il comune solo mezzi ad emissioni zero" dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo di Fratelli d a Palazzo Marino spiegando che "quello che è inaccettabile è che invece la Città di Milano utilizzi fonti che dovrebbero essere bandite. Stando ai dati 2018, gli ultimi ai quali ho potuto accedere, dal 13 per cento a poco meno del 20 per cento degli approvvigionamenti dal mercato di maggior tutela e dal mix iniziale nazionale dell'energia utilizzata deriva dal carbone e addirittura oltre il 4 per cento a poco meno del 6 per cento da energia nucleare certamente acquistata da Paesi concorrenti, quindi alle scelte decisamente poco green si sommano politiche economiche che penalizzano gli imprenditori italiani". "Dobbiamo allora avere la certezza che nelle reti elettriche della Città finisca solo energia pulita, altrimenti a ogni incentivo dell'utilizzo di mezzi elettrici non corrisponderà necessariamente un contributo positivo all'ambiente", conclude Mascaretti. (Com)