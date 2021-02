Governo: Sala, discorso di Draghi piaciuto molto, bene lasciare buon pianeta, non solo buona moneta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del Presidente del Consiglio mi è piaciuto, molto. Sottolineo solo un passaggio, per nulla scontato: 'Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta'. Il capitale deve cambiare e questo è il momento. Poi un riconoscimento del ruolo della politica, ma un uso discreto della parola 'politica', forse perché chiunque può pronunciarla, ma non sempre è verificabile chi ne ha fatto un buon uso".Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commetando il discorso del presidente del consiglio, Mario Draghi. (Rem)